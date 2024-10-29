Üye Girişi
Haberler

Kars'ta 6 Yaşındaki Çocuğa Maganda Kurşunu Isabet Etti

Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta evinin önünde akülü arabasıyla oynayan 6 yaşındaki M.P.E., düğün salonu yakınlarında gerçekleşen çatışmada maganda kurşununa hedef oldu. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kars'ta evinin önündeki kaldırımda akülü arabasıyla oynayan 6 yaşındaki çocuğa maganda kurşunu isabet etti. Ağır yaralanan çocuk hastanede ameliyata alındı.

Olay, Kars merkez İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir düğün salonu henüz kimliği bilinmeyen kişiler tarafından kurşunlandı. Plakası belirlenemeyen bir araçtan açılan maganda kurşunlarından birisi kaldırımda arabasıyla oynayan 6 yaşındaki M.P.E.'yi isabet etti.

Olay gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ev sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı M.P.E. Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde ise çocuğun oynadığı akülü arabası kaldı.

Öte yandan, polis otomobille olay yerinden kaçan bir işyerini kurşunlayan ve bir çocuğun yaralanmasına sebep olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Sağlık kars Suç

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu

Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu

 CHP lideri Özel, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacak

Özel, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna gitmiyor

 Narin ağabeyi Baran Güran kafa karıştıran 3 paylaşımın ardından ilk kez konuştu

Narin'in ağabeyi kafa karıştıran 3 paylaşımın ardından ilk kez konuştu
Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı

Portekiz'i tebrik eden HDP'li isim 29 Ekim'de de rahat durmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fener alayı ne zaman, 29 Ekim kutlamaları nerede? 2024 İstanbul Cumhuriyet Bayramı kutlamaları… Naim Kasım kimdir? Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kaç yaşında? Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 29 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 21. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! Ayla filmi gerçek hikayesi ve konusu nedir? Ayla filmi kimi anlatıyor, oyuncuları kimler? Bir Gece Masalı bu akşam var mı? 29 Ekim Bir Gece Masalı dizisi 9. bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Gizli Bahçe bu akşam var mı? 29 Ekim Gizli Bahçe dizisi 3. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Bahar 22. bölüm canlı izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! Bahar bu akşam var mı? 29 Ekim Bahar dizisi 22. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! 29 EKİM İZMİR CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİĞİ: İzmir 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta? 29 EKİM MARŞLARI! Cumhuriyet Bayramı kutlama marşları 29 Ekim (bugün) okullar kapalı mı, resmi tatil mi? Okullar ne zaman açılacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.