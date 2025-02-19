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Kars'ta 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kars'ta 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Kars'ta yapılan denetimlerde kimlik belgesi olmayan Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen, Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanarak geri gönderme merkezine sevk edildi.

Kars'ta 3'ü kadın 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

Yapılan çalışmalarda her hangi bir kimlik belgesi bulunmayan Afganistan uyruklu 2 erkek 3 kadın toplam 5 düzensiz göçmen yakalanarak Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Burada işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Van Geri Gönderme merkezine sevk edildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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