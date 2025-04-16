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Karapınar'da Minibüs İçinde Bir Kişi Ölü Bulundu

Karapınar'da Minibüs İçinde Bir Kişi Ölü Bulundu
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Konya'nın Karapınar ilçesinde bir minibüs içinde yapılan incelemede, M.B. isimli kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölüm nedeni olarak ısıtma sisteminden sızan gazdan zehirlenme şüphesi öne çıkıyor. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kişi, minibüs içinde ölü bulundu.

Olay, Karapınar ilçesi İpekçi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçenler, park halindeki minibüsün içinde bir kişiyi hareketsiz yatar vaziyette gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, araçtaki M.B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. M.B.'nin araca takılan ısıtma sisteminden sızan gazdan zehirlendiği değerlendirilirken, ölümün şüpheli bulunması üzerine ekipler detaylı inceleme yaptı. M.B'nin cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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