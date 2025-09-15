Karamürsel'de Park Halindeki Kamyonette Yangın Tehlikesi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde park halindeki kamyonetin motorundan yükselen dumanlar, çevredekilerin hızlı müdahalesiyle yangına dönüşmeden kontrol altına alındı.

Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Cuma Pazarı girişinde park halindeki 41 K 7073 plakalı kapalı kasa kamyonetin motor kısmından elektrik tesisatından kaynaklı dumanlar yükseldi. Çevredekilerin hızlı müdahalesiyle akünün kutup başları sökülerek, araç yanmaktan kurtarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de araca müdahale etti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ