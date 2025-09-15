Haberler

Karamürsel'de Park Halindeki Kamyonette Yangın Tehlikesi
Güncelleme:
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde park halindeki bir kamyonetin motorundan yükselen dumanlar, çevredekilerin hızlı müdahalesi ile yangına dönüşmeden kontrol altına alındı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Cuma Pazarı girişinde park halindeki 41 K 7073 plakalı kapalı kasa kamyonetin motor kısmından elektrik tesisatından kaynaklı dumanlar yükseldi. Çevredekilerin hızlı müdahalesiyle akünün kutup başları sökülerek, araç yanmaktan kurtarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de araca müdahale etti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
