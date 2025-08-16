Karamürsel'de Orman Yangını: 3 Köy Tahliye Edildi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan yoğun müdahale sürüyor. Vali İlhami Aktaş, yangının enerjisinin büyük ölçüde düşürüldüğünü, ancak riskin devam ettiğini, 3 köyün tahliye edildiğini ve 12 yapının küle döndüğünü açıkladı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde dün Akçat ve Suludere mevkiindeki çıkan orman yangını devam ediyor. Bölgede çalışmaları yerinde inceleyen Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Dün öğle saatlerinde Karamürsel ilçesinde otluk alanda başlayan daha sonra ormana sıçrayan yangında 24 saati geride bırakmış bulunuyoruz. Yangının başladığı andan itibaren karadan ve havadan yoğun bir mücadele yürütüldü. Yangının enerjisi büyük ölçüde düşürüldü. An itibarıyla 'tam kontrol altına alındı' diyemesek de büyük ölçüde kontrol sağlandığını söyleyebiliriz. Yer yer rüzgarın etkisiyle küçük tütmeler olsa da, karadan ve havadan müdahaleler devam etmektedir. İlk andan itibaren binin üzerinden personelle sahadayız. Yaklaşık 24 saat içerisinde 250'nin üzerinde araçla müdahale edildi. Ayrıca 6 uçak ve 10 helikopter yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Halen hem uçaklar hem de helikopterler havadan müdahalelerini sürdürüyor. Mobil şebekeler, mobil mutfaklar kurulmuştur" diye konuştu.

"3 köy boşaltıldı, 12 yapı zarar gördü"

3 köyün boşaltıldığını söyleyen Vali Aktaş, "Akşama kadar boşaltılan köylerle ilgili tedbirimiz devam edecek. Akşam durumun toparlanması halinde köylerdeki bu tedbirleri kaldıracağız. Ağırlık olarak bağ evi olmak üzere 12 yapı yanarak zarar gördü. Ekipler zarar tespit çalışmalarına devam etmektedir. Yangınlar; rüzgar, kuraklık ve aşırı sıcaklık nedeniyle tarihsel rekor seviyelerde etkili olmaktadır. Bu nedenle hem vatandaşlarımızın hem de ekiplerimizin çok dikkatli olması gerekmektedir. Yangınların yeniden oluşmaması ve yeni kayıpların yaşanmaması için günlük hayatımızda çok tedbirli davranmamız gerekiyor. Yasaklı orman alanlarına girmememiz, ormanlık bölgelerde ateş yakmaktan kesinlikle kaçınmamız şarttır. Özellikle küçük bir kıvılcımın bile büyük yangınlara yol açabileceğini unutmadan çok hassas davranmalıyız." şeklinde konuştu.

"Meyvelerimi kırağıdan kurtardım ancak yangından kurtaramadım, hepsi yandı"

Akçat Köyü'nde yaşayan 63 yaşındaki Hüsnü Pınar, "Suludere mevkiinden duman çıktığını gördük, 20 dakika içerisinde yangın bizim köye ulaştı. Bizim köyün çevresinde 3 ev yandı. Bahçelerimiz yandı. Hala da yangın devam ediyor. Benim en az 700-800 bin lira zararım var. Kivi bahçelerim vardı. Meyvelerimi kırağıdan kurtardım ancak yangından kurtaramadım, hepsi yandı. Bahçemi suladığım boru hattım da yandı. Ama canımıza bir şey olmadı, hamdolsun, buna da şükür. Şu anda Suludere ve Kızanlık mevkiinde 2 yerde yangın devam ediyor. Bizim köy biraz korkuyu atlattı gibi. Hamdolsun canımıza bir şey olmadı. Köyümüzde can kaybı da yok. Köyümüz dün ikindi vakitleri boşaltıldı. Ama geceden yarısından sonra ateş hafifleyince geri döndük. Şu anda herkes evinde" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ