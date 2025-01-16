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Karamürsel'de genç otomobilinde silahla ölü bulundu

Karamürsel'de genç otomobilinde silahla ölü bulundu
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 25 yaşındaki Erhan A. otomobilinde silahla başından vurulmuş halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir genç, otomobilinde silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Karamürsel ilçesinde Kayacık Mahallesi Taşçı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 77 ABA 161 plakalı otomobiliyle gelen Erhan A. (25) sokak üzerinde bir noktada durdu. Bir süre sonra silah sesi duyan vatandaşlar Erhan A.'nın aracına yöneldi. Genci araç içinde hareketsiz halde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, silahla başından vurulmuş halde bulunan Erhan A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin, yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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