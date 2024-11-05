Üye Girişi
Haberler

Karamanda Komiserin Ölümü İçin Yeniden Soruşturma Başlatıldı

Karamanda Komiserin Ölümü İçin Yeniden Soruşturma Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da başından vurulmuş halde bulunan komiser Mehmet Şimşek'in intihar olarak kaydedilen dosyası, yalancı şahitlik mesaji sonrası yeniden açıldı. Avukatı, olayı 'profesyonelce kurgulanmış cinayet' olarak nitelendirdi.

Karamanda otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulunan ve intihar ettiği öne sürülen Adanalı komiser dosyasında şahitlik yapan kadının "Ben yalancı şahitlik yapmak zorunda kaldım" mesajı ortaya çıkınca dosya yeniden açıldı.

Adanalı komiser Mehmet Şimşek (31), geçen 27 Ocak'ta Adana'da ebe Elif Çelik ile nişanlanıp daha sonra görev yeri Karaman Ayrancı'ya döndü. Ancak Karaman'a gittiğinde Şimşek'in nişanlısına hediye olarak alıp odasındaki çekmecede tuttuğu 27 bin liralık pırlanta yüzükle imzasının bulunduğu boş A4 kağıdının çalındığı ortaya çıktı.

Polis memuru makam odasına girmiş

Kamera kayıtlarını inceleyen Şimşek, 28 Ocak'ta makam odasına polis A.D.'nin izinsiz şekilde girdiğini tespit etti. Hırsızlık olayını 31 Ocak'ta yargıya taşıyan Mehmet Şimşek, 1 Şubat'ta aracında ölü bulundu.

Kayıtlara intihar olarak geçti

Başından vurulmuş halde ölü bulunan Adanalı komiserin ölümü ise kayıtlara intihar olarak geçti. Savcılık, Şimşek'in evinde ve makam odasında bulunan psikoloji ilaçlarının da önceki nişanlısından ayrılması, hırsızlık olayı ve görev yerinin değişmesi nedeniyle derinden etkilediğine hükmedip takipsizlik kararı verdi. Hırsızlık şüphelisi polis A.D. ise 10 Şubat'ta tutuklandı ancak 4 Nisan'da serbest bırakıldı.

Yalancı şahit ortaya çıktı

Ancak geçtiğimiz ay, bir telefon numarasından Mehmet Şimşek'in ailesine gelen mesaj, olayın seyrini değiştirdi. 'Merhaba ben D.D., Mehmet Şimşek davasında A.D. için yalancı şahitlik yapmak zorunda kaldım. Bunu telafi etmek için avukatınız benim ile iletişime geçebilir mi? İlk mahkemede bu hatayı düzeltmek istiyorum' yazılı mesaj üzerine ailenin avukatı Nazan Akça Subaşı kapatılan dosya için Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na itirazda bulundu. İtirazı ve mesajı inceleyen savcılık, yeni bir esas numarası vererek davanın yeniden açılması kararını verdi.

"Bu olay 'profesyonelce kurgulanmış cinayet"

Avukat Nazan Akça Subaşı, olayın 'profesyonelce kurgulanmış cinayet' olduğunu öne sürerek, "Mehmet Şimşek aracın başından vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Dosya, intihar denilerek kapatıldı. Ancak sonradan ortaya çıktı ki rahmetli komiser olaydan 1 gün önce yüzüğünü çalan polisten şikayetçi oluyor ve o polis defalarca kez komiseri arıyor. Sabahında ise komiser aracında ölü bulunuyor. Mehmet, Adana'dan Karaman'a yeni gidiyor. Aracını tertemiz yaptırıp Karaman'a gidiyor ancak aracın yolcu koltuğunda bir şarj aleti bulunuyor hem de toprak izi var. Ayrıca komiserin HTS ve PTS kayıtları dosyaya girmemiş" ifadelerini kullandı.

"Kapatılan dosya yeniden açıldı"

Kapatılan dosyanın yeniden açıldığını ve A.D.'nin sevgilisine yalancı şahitlik yaptırdığını anlatan Subaşı, "Polis memuru A.D., yüzüğü çalmadığını ve sevgilisine 'Yerde buldum' diyerek ifade verdirmişti. Sevgilisi bize ulaştı ve yalancı şahitlik yaptığını açıkladı. Savcılık soruşturması yeniden açıldı. Toplanmasını istediğimiz deliller vardı. O deliller tekrardan toplanacak. Mehmet Şimşek ve A.D.'nin bütün kayıtları toplanacak. Kapatılan dosya yeniden açıldı ve deliller toplanıyor. Şüpheli polis memuru ise görevden uzaklaştırıldı ancak halen ihraç edilmemiş" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD'de yeni başkan kim olacak? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi

Trump mı Harrıs mi? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi

 Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti'ye geçme hazırlığı yapıyormuş

Silahlı saldırıda can veren belediye başkanıyla ilgili olay iddia

 Savaşta bir ilk! Kuzey Kore ile Ukrayna ordusu cephede karşı karşıya geldi

Savaşta bir ilk! Cephede resmen karşı karşıya geldiler
Ankaralı Turgut entübe edildi

Ankaralı Turgut'tan üzücü haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
EMEKLİ ZAMMI! SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Emekli maaşı zam tahminleri Azra Akın ne zaman dünya güzeli oldu? BİM 5 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 5 Kasım Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? HAC KESİN KAYIT AÇILDI! Hac kesin kayıt işlemi nasıl yapılır? (E- DEVLET HAC KAYIT İŞLEMİ) ABD seçimleri nasıl yapılır? ABD seçim sistemi nedir, nasıl işliyor? MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? A Milli Takım Türkiye- Galler maçı saat kaçta, nerede? Azra Akın kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Azra Akın kaç yaşında, nereli? Azra Akın biyografisi! Seçiciler kurulu nedir? ABD Başkanını belirleyen seçiciler kurulu kimdir? MEMUR ZAMMI 4 AYLIK ENFLASYON FARKI! 2025 Memur zammında 4 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE 5 KASIM | Müge Anlı'da son bölüm ne oldu? 2025 LGS TARİHİ! LGS ne zaman? LGS hangi gün yapılacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.