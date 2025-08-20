Karaman'da Trafik Denetimleri: 401 Motosiklet Sürücüsüne Ceza

Karaman'da Trafik Denetimleri: 401 Motosiklet Sürücüsüne Ceza
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü, 12-18 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdiği denetimlerde 401 motosiklet sürücüsüne çeşitli trafik ihlallerinden ceza uyguladı. Denetimlerin amacı, trafik güvenliğini artırmak ve kazaları önlemek.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 12-18 Ağustos tarihleri arasında kentte trafik güvenliğini artırmak ve kazaları önlemek amacıyla motosikletler üzerinde denetim yaptı. Ekipler uygulamalarda 966 motosikleti denetledi. Yapılan denetimlerde 54 sürücüye ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle motosiklet kullanmaktan, 219 sürücüye koruma başlığı/kask kullanmamaktan, 12 sürücüye ters yönde araç kullanmaktan, 4 sürücüye şerit ihlali ve makas atmak suretiyle araç kullanmaktan, 5 sürücüye polis ikazına uymamaktan, 4 sürücüye yaya yolunda araç kullanmaktan, 9 sürücüye seyir halindeyken telefonla konuşmaktan, 18 sürücüye plakasız veya standart dışı plakalı araç kullanmaktan, 13 sürücüye teknik değişiklik yapılmış araç kullanmaktan, 9 sürücüye abartı egzozlu araç kullanmaktan, 17 sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan, 37 sürücüye de diğer trafik ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarının en aza indirilmesi ve sürücülerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
