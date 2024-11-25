Karaman'da tipiye yakalanan 350 koyun ve eşek donarak telef oldu

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde koyun sürüsü tipiye yakalandı. 350 koyun ve bir eşek donarak telef oldu.

KOYUN SÜRÜSÜ TİPİYE YAKALANDI

Olay, ilçeye bağlı Berendi köyü Yurt Pınarı Sağcabükü mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yayladan dönmekte olan 900 koyunun bulunduğu sürü tipiye yakalandı. Koyun sürüsünün çobanları Erdal A. ve Mehmet T.'nin 112 Çağrı Merkezini arayarak yardım istemeleri üzerine bölgeye jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

350 KOYUN VE EŞEK TELEF OLDU

Bölgeye güçlükle ulaşan ekipler, tipide kaybolan koyun sürüsünü saatler sonra bulabildi. Sürüdeki eşek ve 350 koyunun donarak telef olduğu belirlendi. Ekipler, daha sonra çobanlar ile sağ kalan koyunları kurtararak köye getirdi.

Yaylada bine yakın koyunun tipide mahsur kaldığı ve kurtarılmaları için yardım beklendiği öğrenildi.