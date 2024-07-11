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Karaman'da Eski Kız Arkadaşını Bıçaklayan Şahıs Tutuklandı

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Karaman'da yaşanan olayda, eski kız arkadaşının evine giden bir şahıs, balkondan girerek genç kadını başka bir erkekle görünce kavga çıkardı. Kavgada kadın hayatını kaybederken, yanındaki kişi yaralandı. Şüpheli şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Karaman'da eski kız arkadaşının yaşadığı eve giden şahıs, kapı açılmayınca balkondan girdiği evde genç kadını başka bir erkekle görünce kavga çıktı. Kavgada eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybederken, yanında bulunan kişi yaralandı.

Olay, saat 07.00 sıralarında Larende Mahallesi 578. Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evin ikinci katında yaşandı. İddiaya göre, Y.T. (31) alkollü olarak eski kız arkadaşı Seher İşler'in (23) evine geldi. Çaldığı kapı açılmayınca eve balkondan giren Y.T., evde Seher İşler ile M.T.'yi gördü. Bunun üzerine Y.T. ile M.T. arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Y.T., üzerindeki bıçakla önce M.T.'yi, sonra da kavgayı ayırmaya çalışan eski kız arkadaşı Seher İşler'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibi, yaralı Seher İşler ile M.T.'yi ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Seher İşler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, M.T. tedavi altına alındı. Polis, olayı gerçekleştiren Y.T.'yi evde gözaltına alarak Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Olay yeri inceleme ekibi de kavganın yaşandığı evde çalışma yaptı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karaman Kavga Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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