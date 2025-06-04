Tarlaya dron ile saldırı düzenlendi, 85 dönüm ekin kurudu

Tarlaya dron ile saldırı düzenlendi, 85 dönüm ekin kurudu
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Tarlaya dron ile saldırı düzenlendi, 85 dönüm ekin kurudu
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Karaman'da bir çiftçinin üç ayrı yerde bulunan toplam 85 dönüm mısır tarlasına dron ile ilaçlı saldırı düzenlendi. Olay sonrası ot ilacı atıldığı tahmin edilen mısırların tamamına yakını kurudu.

Kazımkarabekir ilçesine bağlı Mecidiye köyünde çiftçi Arif Balcı, sabah ekili ürünlerini kontrol etmek için araziye çıktı. Balcı, mısır ekili tarlalarına geldiğinde şok eden manzara ile karşılaştı. Dron ile mısır tarlalarının kimliği henüz belirsiz kişi veya kişilerce ilaç atılarak saldırı düzenlendiğini tespit eden çiftçi, durumu hemen jandarma, ilçe tarım müdürlüğü ve ziraat odasına bildirdi.

DRON İLE İLAÇLANARAK ZARAR VERİLDİ

Köye gelerek mısır tarlalarında incelemede bulunan jandarma, il ve ilçe tarım müdürlüğü ile ziraat odası yetkilileri mısırların dron ile ilaçlanarak zarar verildiğini tespit etti. Yaşanan bu durum diğer çiftçileri de tedirgin ederken, jandarma mısır tarlasına saldırı düzenleyen kişi veya kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Tarlaya dron ile saldırı düzenlendi, 85 dönüm ekin kurudu

"KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM"

Dron ile zarar verilen mısır tarlasında incelemelerde bulunan Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, "Mısır tarlasında yaşanan korkunç bir durumla karşı karşıyayız. Üreticimizin emeğinin heba olduğunu görüyoruz. Mısır tarlasına dron ile yapılan bir sabotaj şüphesi var. Bununla ilgili jandarma bir çalışma yapıyor. Tarlada ekili olan mısır şu an için tamamen yanmış bir durumdadır. Üzücü olay, çünkü milli bir servet. Üreticimiz sezonun boşa gitmemesi için şuan mısırı söktürüyor. Mısırın yüzde 80'i yanmış. Düzenli yetişebilmesi için tamamının sökülerek yeniden ekilmesi gerekiyor. Üreticimize geçmiş olsun" dedi.

Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Tarlaya dron ile saldırı düzenlendi, 85 dönüm ekin kurudu

"TARLAYI EKMEK İÇİN 500 BİN LİRA HARCADIM"

Çiftçi Arif Balcı, bölgede sadece kendisine ait mısır tarlasına saldırı düzenlendiğini belirterek, "85 dönümlük mısır tarlama dron ile ilaç atıldı. Husumetli olduğumuz birileri yok. Atılan ilaçtan sonra kuruyan tüm mısırı şu anda traktörlerle söküyorum. Buraya gelerek incelemelerde bulunan jandarma, il ve ilçe tarım ile ziraat odası yetkilileri tarlaların dronla ilaçlanmış olduğunu söylüyorlar. Ben bu tarlayı ekmek için 500 bin lira harcama yaptım. Şimdi yeniden ekeceğim ve yine 500 bin lira daha harcayacağım. Herkes geçmiş olsun diyor da benim halim ne olacak şimdi" diye konuştu. - KARAMAN

Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Tarlaya dron ile saldırı düzenlendi, 85 dönüm ekin kurudu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMGk:

Robotlar suç işleyecek, cezalandıracak birini bile bulamayacağız dünya garip bir yolculuğa çıktı Allah sonumuzu hayretsin

Yorum Beğen10
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Haber YorumlarıHarpoon:

ey cahil kul hakkına girdin, adami mağdur ettin.. nedir ahiretini yakacak kadar gözünü döndüren hırs

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Haber YorumlarıHalit:

o tür dronu olan çok kişi yoktur hemen çözülür

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Haber Yorumlarıfetih.1453.istanbul:

geri zekalı çifcinin. ekmeğiyle oynamayacaksın. ne kadar ayıp. ilaçlanacak şirketlerini. araştırın. bulunur

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