Karaman'da 9 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle oynarken 5 yaşındaki kız çocuğunu vurarak öldürdü

Karaman'da 9 yaşındaki bir çocuk, babasına ait av tüfeğiyle oynarken silahın biranda ateş alması sonucu yanında bulunan 5 yaşındaki kız çocuğunu vurdu. Saçmaların isabet ettiği küçük kız çocuğu olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Kalaba köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, küçükbaş hayvanlarını otlatmadan getiren baba M.S., yanında buluna av tüfeğini evinin giriş kapısına astıktan sonra hayvanları ahıra katmaya götürdü. Bu sırada kapıda asılı olan tüfeği gören oğlu 9 yaşındaki M.S., silahı eline alarak oynamaya başladı. M.S.'nin elinde oynadığı tüfeğin bir anda kazayla ateş alması sonu yanında bulunan 5 yaşındaki komşusunun kızı Raziye Güngör'ü vurdu. İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirlerken, jandarma da olay yerinde güvenlik tedbir aldı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından küçük kız çocuğunun cenazesi otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından tüfekle kız çocuğunu vuran M.S., gözetim altına alınırken, tüfeğin sahibi baba da ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN