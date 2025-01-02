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Karadağ'da eğlence mekanına düzenlenen saldırıda ölü sayısı 10'a yükseldi

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15 kişinin hayatını kaybettiği ABD'deki kanlı saldırı sonrası bir korkunç olay da Karadağ'da yaşandı. Eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 10'a yükselirken Karadağ hükümeti 3 günlük yas ilan etti. Öte yandan İçişleri Bakanı Danilo Saranovic halka şüpheli yakalanana kadar evlerinden ayrılmama çağrısında bulundu.

ABD'de 15 kişinin hayatını kaybettiği araçlı saldırının ardından kan donduran bir olay da Karadağ'da yaşandı. Cetinje şehrinde yaşanan silahlı saldırıda polisin 7 olarak duyurduğu ölü sayısı 10'a yükseldi.

İçişleri Bakanı Danilo Saranovic bir eğlence mekanında gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin açıklamasında "Şu an için söyleyebileceğimiz şey, Aco Martinovic isimli şüphelinin aralarında iki çocuğun da bulunduğu en az 10 kişinin hayatına son vermiş olduğudur" dedi.

EĞLENCE MEKANININ SAHİBİ DE HAYATINI KAYBEDENLER ARASINDA

Karadağlı bakan, saldırıda hayatını kaybedenler arasında şüphelinin kendi aile üyeleri, eğlence mekanının sahibi ve iki çocuğunun da bulunduğunu açıkladı. Karadağ polisi, daha önce ölü sayısını 7 olarak duyurmuştu.

Karadağ'da eğlence mekanına düzenlenen saldırıda ölü sayısı 10'a yükseldi

"EVLERİNİZDEN AYRILMAYIN"

Saranovic, polis tarafından her yerde aranan şüphelinin silahlı olduğunu ve motorlu taşıt kullandığını söyledi. Karadağ İçişleri Bakanı, Cetinje şehri sakinlerine şüpheli yakalanana kadar evlerinden ayrılmama çağrısında bulundu. Saranovic, saldırıda ağır yaralanan dört kişinin yoğun bakımda olduğunu söyledi.

Karadağ'da eğlence mekanına düzenlenen saldırıda ölü sayısı 10'a yükseldi

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Karadağ hükümeti, Cetinje kentinde yaşanan trajedi nedeniyle telefon bağlantısı kanalıyla olağanüstü bir toplantı gerçekleştirerek yarından itibaren üç günlük yas ilan edilmesi kararı aldı.

Karadağ'da eğlence mekanına düzenlenen saldırıda ölü sayısı 10'a yükseldi

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, "Hepimiz korkunç bir trajediden etkilenmiş durumdayız. Cetinje'de tüm birimler faili arıyor. Doktorların, durumları ağır olan yaralıların hayatını kurtarabileceğini umut ediyorum" dedi.

ARAMA ÇALIŞMALARINA ORDU DA KATILACAK

Spajic, saldırı şüphelisini arama çalışmalarına Karadağ Ordusu'nun da destek olacağını duyurdu. Spajic, Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı da yapmayı planladıklarını ve bu toplantıda silah bulundurmanın tamamen yasaklanması konusunu da görüşeceklerini açıkladı.

Karadağ'da eğlence mekanına düzenlenen saldırıda ölü sayısı 10'a yükseldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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