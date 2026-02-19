Haberler

Pakistan'da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı

Güncelleme:
Pakistan'ın Karaçi kentinde üç katlı bir binada meydana gelen tüp patlaması nedeniyle kısmi çökme yaşanırken, en az 16 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

  • Pakistan'ın Karaçi kentindeki Soldier Bazaar bölgesinde üç katlı bir binada tüp patlaması sonucu 16 kişi öldü ve 14 kişi yaralandı.
  • Patlama binanın birinci katında meydana geldi ve binanın bir bölümünün çökmesine yol açtı.
  • Enkaz altında 1 kişinin daha olabileceği değerlendiriliyor ve arama çalışmaları devam ediyor.

Pakistan'ın Karaçi kentinde bulunan Soldier Bazaar bölgesinde üç katlı bir binada tüp patladı.

16 ÖLÜ, 14 YARALI

Binada patlama sonucu kısmi çökme meydana gelirken, 4'ü çocuk, 6'sı kadın toplam 16 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

BİNANIN BİR BÖLÜMÜ ÇÖKTÜ

Yetkililer, patlamanın binanın birinci katında meydana geldiğini ve binanın bir bölümünün çökmesine yol açtığını belirtti. Polis, enkaz altında 1 kişini daha olabileceğini değerlendirdiklerini ve arama çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
