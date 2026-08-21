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Arnavutköy'de Patlayıcı Yüklü İHA Kontrollü İmha Edildi

Arnavutköy'de Patlayıcı Yüklü İHA Kontrollü İmha Edildi
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Arnavutköy Karaburun sahilinde bulunan, içinde patlayıcı mühimmat olduğu belirlenen insansız hava aracı, güvenlik önlemleri altında açığa çekilerek SAS komandoları tarafından kontrollü şekilde imha edildi. Patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy Karaburun sahilinde sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından bulunan insansız hava aracı (İHA), kontrollü şekilde imha edildi. İçerisinde patlayıcı mühimmat olduğu öğrenilen İHA, Karaburun açıklarına çekildikten sonra imha edildi. Kontrollü imha anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Arnavutköy Karaburun sahilinde meydana geldi. Kıyıda olta atan vatandaşların fark ettiği ve insansız hava aracı olduğu değerlendirilen cisim için Sahil Güvenlik ekiplerine ihbarda bulunuldu. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemelerin ardından İHA'nın patlayıcı madde taşıdığı değerlendirilerek SAS komandoları bölgeye sevk edildi.

Sahil çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, SAS komandoları İHA üzerinde inceleme gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaların ardından İHA'nın içerisinde patlayıcı mühimmat bulunduğu öğrenildi.

Denize çekilerek kontrollü şekilde imha edildi

Güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından İHA, bulunduğu sahilden Karaburun açıklarına çekildi. SAS komandolarının çalışmasıyla denizde kontrollü şekilde imha edilen İHA büyük bir patlamayla parçalandı. İmha sırasında meydana gelen patlama cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde İHA'nın açıkta bulunduğu noktada patlamanın gerçekleştiği ve ardından deniz üzerinde duman yükseldiği anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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