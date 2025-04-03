İlk 'boykot' anketinde Özgür Özel'e soğuk duş! Çıkan sonuçlar dikkat çekici

İlk "boykot" anketinde Özgür Özel'e soğuk duş
Bahçeli'den boykot çağrılarına ilk tepki: Bedeli ödetilecek

Bahçeli açtı ağzını yumdu gözünü: Bedeli ödetilecek
Gözaltına alınan Cem Yiğit Üzümoğlu ve 10 kişi hakkında karar verildi

Boykot soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi için karar verildi
CHP lideri Özel: Her hafta sonu İmamoğlu'na özgürlük mitingi yapacağız

CHP'den yeni karar: Her hafta sonu bunu yapacağız

Karabük'te Otomobil ve Tırın Çarpıştığı Kazada 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında otomobil ile tır çarpıştı. Kazada aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'te otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin isimleri belli oldu.

Karabük Organize Sanayi Bölgesinden gelerek kavşaktan dönüş yapmak isteyen Aziz Uuışık idaresindeki 34 GRU 327 plakalı otomobile, Karabük istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan Seyit Hamza Y. (28) idaresindeki 61 ACT 699 plakalı tır çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil refüje savruldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Esra (45), Berfin (24) ve Kübra Uluışık'ın (35) kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken ağır yaralanan Aziz (53) ve Feride Uluışık (65) ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde hayatını kaybedenlerin cenazeleri cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Karabük'te Otomobil ve Tırın Çarpıştığı Kazada 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.