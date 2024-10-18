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Karabük'te Gabonlu Öğrenci Cinayeti Davasında Beşinci Duruşma

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Karabük'te, cesedi Filyos Çayı'nda bulunan Gabon uyruklu öğrenci Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cinayetiyle ilgili davanın beşinci duruşmasında, eski şüpheliler tanık olarak dinlendi. Duruşmaya katılan tanıklar, olay günü yaşananları anlattı ve mahkeme, duruşmayı 29 Kasım 2024'e erteledi.

Karabük'te Gabon uyruklu Dina'nın ölü bulunmasına ilişkin beşinci duruşmada eski şüpheliler tanık olarak dinlendi.

Karabük-Yenice karayolu Yeşilköy mevkiindeki Filyos Çayı'nda 26 Mart 2023 tarihinde cesedi bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga (17) ile ilgili davanın beşinci duruşması görüldü. Polis ekipleri adliye önünde ve içerisinde geniş güvenlik önlemleri alırken, duruşmaya baba Guy Serge Ibouanga, anne Jessica Santda Makemba Panga, avukatlar ve Gabonlu öğrenciler katıldı.

Soruşturma aşamasında şüpheli olarak gözaltına alınan ve hakkında takipsizlik kararı verilen Yunus Y. ve Samet Ç. duruşmada tanık olarak dinlendi. Dina'yı ilk ve son kez PTT'ye geldiğinde gördüğünü belirten Yunus Y., olay tarihinde geçici olarak sevk elemanı olarak çalıştığını ifade etti.

"İletişim kurmalarına yardımcı olmaya çalıştım"

Olay günü, temizlik görevlisi olarak çalışan İsmail Ç.'nin PTT'ye gelen yabancı kızın Türkçe bilmediğini, dil konusunda yardımcı olup olamayacağımı sorduğunu ifade eden tanık, "Daha sonrasında öğrendiğim kadarıyla kızın göndermiş olduğu kargonun yanlış adrese teslim edildiğini gördüm. Kızın İngilizcesi yoktu. Maktulün ağabeyi olarak tanıtılan kişi ve İsmail'in iletişim kurmasına yardımcı olmaya çalıştım. Maktulü ilk ve son kez orada gördüm. Sonrasında bir görüşmem olmadı. Ben ağabeyi olarak bildiğim kişiyle konuşuyordum, o kişi maktule anlatıyordu. Ondan sonra İsmail'in maktule müşteri hizmetlerini araması için yönlendirmede bulunduğunu hatırlıyorum. Maktul ve yanındaki şahıs daha sonra ayrıldılar" dedi.

"Dina'nın öldüğünü İsmail'den öğrendim, telaşlıydı"

"Maktulün bende telefon numarası yoktur" diyen Yunus Y., "Maktulün hayatını kaybettiğini, İsmail'den öğrendim. İsmail' in telaşlı bir hali vardı. Kendisine yapmış olduğumuz görüşmenin kameralar önünde gerçekleştiğini ve rahat olmasını söyledim. Bildiklerim bundan ibarettir" ifadelerini kullandı.

Dina'nın evinin fotoğraflarını çektiği belirlenen tanık Samet Ç. ise, maktulün kendisinden PTT işlemleri için yardım istediğini söyledi.

Telefon numarasını Dina'nın kendisinin verdiğini aktaran Samet Ç., maktule ait fotoğrafların telefonda bulunmasına ilişkin sorulan soruyu da "Benim telefonumda Dina'ya ait fotoğraf yoktu" diyerek cevapladı.

Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan tutuklu sanık Dursun A. suçsuz olduğunu tekrarlayarak, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti sanığın tahliye talebinin reddine ve tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşmayı 29 Kasım 2024 tarihine erteledi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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