Karabük'te camiden çıkan yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Karabük'te camiden çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada sürücü yaralanırken, çarpmanın etkisiyle havaya savrulan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'te camiden çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eskipazar- Karabük karayolu Üçevler köyü mevkiinde meydana geldi. A.T. (50) idaresindeki 37 AV 371 plakalı otomobil, Karabük istikametine seyir halindeyken camiden çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan İsmet Ekren'e (74) çarptı. Kazada sürücü yaralanırken çarpmanın şiddetiyle havaya savrulup aracın üzerine düşen Ekren olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Ekren'in cenazesi incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK