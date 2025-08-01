Kar maskeli çocukların tütüncü dükkanından hırsızlık yapması güvenlik kameralarına yansıdı

Kar maskeli çocukların tütüncü dükkanından hırsızlık yapması güvenlik kameralarına yansıdı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kar maskesi takarak bir tütüncü dükkanına giren iki çocuk, kasadaki parayı çaldı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelileri kısa sürede yakaladı. Çalınan paranın bir kısmı çocukların üzerinde bulundu ve serbest bırakıldılar.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir tütüncü dükkanına kar maskesiyle girerek kasa içerisindeki parayı çalan çocuk, kendisini bekleyen arkadaşıyla birlikte olay yerinden ayrıldı. Polis ekiplerinin güvenlik kameralarından yürüttüğü çalışma sonucu iki çocuk kısa sürede yakalandı. Çalınan paranın bir bölümü çocukların üzerinden çıktı.

Olay, ilçeye bağlı Meydanbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, yaşları küçük olan M.K. ve M.Ç. isimli iki çocuk, iş yerinin önünde bir süre oturarak sohbet etti. Ardından çocuklardan biri kar maskesi takarak cep telefonuyla poz verdi. Bir süre sonra diğer çocuk maskeyi takıp tütüncü dükkanına girdi. İş yerinin karşısında bir sandalyede bir süre bekleyen çocuk, içerinin boş olduğunu anlayınca kar maskesiyle doğrudan kasaya yöneldi. Kasada bulunan yaklaşık 2 bin lirayı alarak dışarı çıkan çocuk, kendisini bekleyen arkadaşıyla birlikte olay yerinden uzaklaştı.

İş yeri sahibinin bir süre sonra kasadaki parayı kontrol ederken durumu fark etmesi üzerine, Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulunuldu. Harekete geçen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri tespit etti. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlığın yapıldığı işyerinde parmak izi alarak delil topladı.

Yapılan titiz çalışma sonucu iki çocuk kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Üzerlerinde yapılan aramada çalınan paranın bir kısmı ele geçirildi. Çocukların ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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