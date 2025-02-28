Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz

Devlet Bahçeli sessizliğini bozdu
İmralı'daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli'nin sağlık durumunu sormuş

İmralı'daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli'yi sormuş
İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem

İzmir'de korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan 'pazarlık' iddiasına yanıt

AK Parti'den gündem yaratan Öcalan iddiasına yanıt: Söz konusu değil

Taşlı ve silahlı saldırıdan 3 torunuyla evinin banyosuna saklanarak kurtuldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da, aralarında kadınların da olduğu 4-5 kişilik grubun, silah ve taşlarla evine saldırdığı Narin N., o sırada televizyonda çizgi film izleyen 3 torununu alıp, banyoya saklanarak kurtuldu. Kurşunlardan birinin televizyona isabet ettiği belirlendi.

Karaman'da bir kadın silahlı ve taşlı saldırıdan 3 torunuyla evinin banyosuna saklanarak kurtuldu.

Kapıyı kırdılar, silahla saldırdılar! Torunlarıyla banyoya saklanarak kurtuldu

KAPIYI KIRDILAR, TABANCAYLA ATEŞ EDİP TAŞ ATTILAR

Olay, saat 10.30 sıralarında, Bahçelievler Mahallesi 1142'nci Sokak'taki tek katlı müstakil evde, meydana geldi. Narin N. ve 3 torunu, evin oturma odasında televizyonda çizgi film izlerken, aralarında kadınların da olduğu 4-5 kişilik grup, kapıyı kırıp bahçeye girdi, tabancayla ateş edip, taş attı.

Kapıyı kırdılar, silahla saldırdılar! Torunlarıyla banyoya saklanarak kurtuldu

TORUNLARIYLA BANYOYA SAKLANDI

Narin N., torunlarını alıp banyoya saklandı. Saldırganlar olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, yaptığı incelemede bahçede boş kovan bulamazken, kurşunlardan birinin televizyona isabet ettiğini belirledi.

Kapıyı kırdılar, silahla saldırdılar! Torunlarıyla banyoya saklanarak kurtuldu

"CAMDAN İÇERİ ATEŞ ETTİLER"

Yaşadıklarını anlatan Narin N., "Ben evde 3 torunumla oturuyordum. Kalabalık bir şekilde geldiler. İlk başta dış bahçe kapımı kırdılar. Silahla 3 veya 4 el camdan içeriye ateş ettiler. 3 kadın da silahlardan çıkan boş kovanları topladı. Ben çocuklarımı kaptığım gibi can havliyle banyoya attım. Benim torunlarım öksüz. Benim daha yeni 70 bin liraya aldığım televizyonum kırıldı, patladı' dedi.

Kapıyı kırdılar, silahla saldırdılar! Torunlarıyla banyoya saklanarak kurtuldu

Taşlı ve silahlı saldırıdan 3 torunuyla evinin banyosuna saklanarak kurtuldu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
img

Bahçeli ile Erbakan arasında telefon krizi! MHP'den resmi açıklama var
img

İmralı'daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli'yi sormuş
img

Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMuG:

Sebebi nedir acaba.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

şiddetin sebebi olmaz ama amaçları neydi acaba

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor

Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
8 metrelik dev yılanı gören Çanakkaleli çiftçi şoke oldu: Daha önce böyle bir şey görmedim

Çanakkaleli çiftçinin bacaklarının titrediği an
Tıp dünyasını şaşırtan olay: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı

Tıp dünyası şokta: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı
ABD tüm dünyadan altın çekiyor! 600 ton altını ülkeye taşıdılar

ABD tüm dünyadan altın çekiyor! Sebebi ise çok ilginç
Komedyen Özgür Turhan ve eşi Deniz Bağdaş boşandı: Açıklama şekli tepki çekti

Ünlü çift boşandı
Bitcoin milyarderinden şok eden açıklama: Gerekirse böbreğinizi satın

Bitcoin milyarderinden şok eden açıklama: Gerekirse böbreğinizi satın

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.