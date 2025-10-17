Kanında yasaklı madde tespit edilen Deren Talu'dan zehir zemberek açıklama

Deren Talu, kanından yasaklı madde tespit edilmesinin ardından "Bağımsız bir kurumda test olacağım. Adımın karalanmasına izin vermeyeceğim" açıklamasını yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim günü başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Yasaklı madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirilmişti. Gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örnekleri alınmıştı.

8 İSMİN KANINDA UYUŞTURUCU MADDE TESPİT EDİLDİ

İstanbul'da düzenlenen yasaklı madde operasyonunda kan ve saç örnekleri örnekleri alınan ünlü isimlerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu.

Ünlü isimlerden 8'inde yasaklı madde tespit edildi. O isimlerin Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım olduğu öğrenildi.

DEREN TALU'DAN ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmenin ardından kanında yasaklı madde tespit edilen Deren Talu, zehir zemberek bir açıklama yaptı. Yasaklı madde kullanmadığını söyleyen Talu, kanında tespit edilen maddenin sertralin olduğunu ve kullandığı antidepresandan kaynaklandığını belirtti.

"Çıktığı iddia edilen bu sonuçlar karşısında şok içerisindeyim" diye yazan Talu, şu ifadeleri kullandı: "Çok sinirli ve üzgünüm. Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım, denemedim. Saçımda çıktığı iddia edilen sonuçlar asla doğru değil. Bir insanın adını karalamak bu kadar mı kolay?

Kanımda çıkan sertralin, kullandığım antidepresandan. Hayret, bir tek bu sonuç doğru. Ve de haklı bir nedeni var. Çünkü bu ülkede antidepresan kullanmadan yaşamanın mümkün olmadığını bir kez daha anladım. Sonuçları asla kabul etmiyor ve güvenmiyorum, tekrar bağımsız bir kurumda test olacağım. Adımın karalanmasına izin vermeyeceğim."

DEFNE SAMYELİ İSYAN ETTİ

Deren Talu'nun annesi Defne Samyeli de sonuçlara adeta isyan etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Samyeli, "Ben uyuşturucu maddeler dahil, sigaranın bile yasaklanmasını savunan biriyim.Gözaltına alınan isimlerin ne şekilde belirlendiği, haklarında nasıl ihbar olduğu bile henüz kendilerine ve biz ailelerine söylenmedi. Çünkü dosyada 'gizlilik' kararı var.

Bununla birlikte bu tartışmalı test sonuçlarını biz basından öğreniyoruz. Bu operasyona da, Adli Tıp Kurumu'nun sonuçlarına da güvenmiyoruz. Bir bağımsız uzman hastanede çocuklarım için bu testleri yeniden yaptıracağız" ifadelerini kullandı.