Kamyonun Otomobillere Çarptığı Kazada 2 Kardeş Hayatını Kaybetti

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyonun trafik ışıklarında bekleyen otomobillerin arasına daldığı kazada 14 yaşındaki ve 7 yaşındaki kardeşler hayatını kaybederken, anneleri de ağır yaralandı.

Kaza, dün D-605 karayolu Çayırköy mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 APV 561 plakalı kamyon, trafik ışıklarında bekleyen 38 AFN 983 ve 16 FCH 74 plakalı otomobillere çarptı. Kazanın ardından kamyon sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 16 FCH 74 plakalı otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık personeline teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Miray Kaya (15) ile 7 yaşındaki kız kardeşi Elif, dün gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne Hatice Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, baba Şenol Kaya'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan sürücü daha sonra jandarma ekiplerine teslim oldu. - KOCAELİ