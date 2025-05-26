Kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada

Kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada
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Kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada
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Gaziantep'te bir kişi, trafikte adeta canını hiçe saydı. Kamyonetin kasasına tutunarak, yolculuk yaptı. O tehlikeli anları, seyir halindeki bir başka sürücü kaydetti.

Trafikte seyir halinde olan kamyonetin kasasına tutunarak yolculuk yapan bir kişi, adeta canını hiçe saydı.

Kamyonetin kasasına tutunarak seyahat etti

TEHLİKEYE DAVETİYE ÇIKARAN YOLCULUK

Haberler.com Whatsapp Hattı'na gelen görüntüye göre, Gaziantep'te seyir halindeki bir kamyonetin kasasına tutunarak yolculuk eden kimliği belirsiz bir kişi, diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında tehlikeye davetiye çıkardı.

Kamyonetin kasasına tutunarak seyahat etti

NEREDEYSE DÜŞÜYORDU

Otoyolda seyreden bir başka sürücü tarafından kaydedilen görüntülerde, kamyonet kasasına tutunan kişinin zaman zaman dengesini kaybetme noktasına geldiği ve düşme tehlikesi atlattığı görüldü.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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