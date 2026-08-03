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Kampçılara ateş yakma uyarısı

Kampçılara ateş yakma uyarısı
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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde jandarma ekipleri, kamp yapan vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde jandarma ekipleri, kamp yapan vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı.

Edinilen bilgilere göre, Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Göletler Bölgesi'nde, özellikle Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda kamp yapan vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyet kapsamında kampçılara, orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirler, ormanlık alanlarda ateş yakma yasağı ve yangın riskine neden olabilecek davranışlardan kaçınılması konusunda uyarılarda bulunuldu. Ayrıca dolandırıcılık olaylarında kullanılan yöntemler hakkında bilgi verilerek, bu tür olaylara karşı dikkatli olunması istendi.

Jandarma ekipleri, vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtırken, şüpheli durumlarla karşılaşılması veya herhangi bir yangın görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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