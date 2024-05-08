Kalben Sağdıç tutuklandı mı? Kalben uyuşturucu operasyonunda yakalandı mı?

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda bir uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda, şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine baskın yapıldı ve Sağdıç gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 3 parça halinde toplamda 15 gram uyuşturucu skunk ve çeşitli dövizler ele geçirildi. Peki, Kalben Sağdıç tutuklandı mı? Kalben uyuşturucu operasyonunda yakalandı mı?

KALBEN TUTUKLANDI MI?

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine baskın yaptı. Operasyonda 3 parça halinde toplamda ağırlığı 15 gram gelen uyuşturucu skunk ele geçirildi. Evde 2 bin Avro, 730 dolar ve 1500 lirada bulunurken Kalben Sağdıç gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

KALBEN NEDEN TUTUKLANDI?

Kalben Sağdıç, Beyoğlu'nda yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.