Kadıköy'de deniz taksi ile kano çarpıştı, bir kadının ayağı koptu

Kadıköy Kalamış açıklarında deniz taksi ve kanonun çarpışması sonucu iki kadın yaralandı. Kadınlardan birinin ayağının koptuğu belirtildi.

DENİZ TAKSİ İLE KANO ÇARPIŞTI

Kaza, Kadıköy Kalamış açıklarında saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre denizde seyir halinde olan deniz taksi ile, üzerinde yabancı uyruklu iki kadının bulunduğu kano çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki kadın yaralanarak denize düştü. Kadınlar, olay yeri yakınında olan bir yelkenlideki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Sudan çıkarılan yaralı kadınlar daha sonra Dak-Sar (Denizde Arama Kurtarma) ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldı.

KADINLARDAN BİRİNİN AYAĞI KOPTU

Kadınlardan birinin çarpmanın etkisiyle ayağının koptuğu, diğer kadının da başından yaralandığı öğrenildi. Deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de olay yerine intikal etti. Yaralılar, karada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri deniz taksi kaptanını ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Arama çalışmalarına katılan Murat Kaya, "Telsizden ihbarlar geldi. Deniz kazası oldu diye. Arkadaşlarımız hızla olay yerine intikal ettiler. Sonra ben de gittim. Bir deniz taksi ile bir kürekçi veya kanocu çarpışmış. Yaralılar, birinin ayağı kötüydü. Ötekinin de başında bir yara var. Deniz taksisinin kaptanı ve bir yolcu denize atlamış oradan geçen tekneler yardımcı olmuş" dedi.