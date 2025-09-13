Haberler

Kahramanmaraş'ta Tır Kazası: 17 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Tır Kazası: 17 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta bir tırın çarptığı 17 yaşındaki Ergün Baz hayatını kaybetti. Olay sonrası vatandaşlar yolu trafiğe kapatarak tepki gösterdi.

Kahramanmaraş'ta tırın çarptığı 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Vatandaşlar, yolu trafiğe kapatarak tepki gösterdi.

Kaza, Pazarcık ilçesinde çevre yolu üzerindeki Büyükpınar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, 17 yaşındaki Ergün Baz'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından olay yerinde toplanan vatandaşlar, yolu kapatıp tepki gösterdi.

Karayolunun trafiğe kapatılması nedeniyle bölgede uzun araç kuyruğu oluştu. Güvenlik güçlerinin yolu açma çalışmalarının sürdürdüğü öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Uğurcan Çakır: Benim için buruk bir galibiyet

Uğurcan Çakır: Benim için buruk bir galibiyet
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid'e 3 puanı Arda Güler getirdi

Arda Güler yanıyor! Real Madrid'e şimdi de 3 puanı getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.