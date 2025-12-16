Kahramanmaraş'ta öldürülen genç kızın yakınlarından adalet çağrısı

Kahramanmaraş'ta ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürülen 22 yaşındaki Sultan Değirmenci'nin ailesinin acısı sürerken, yakınları adalet çağrısında bulundu.

Olay, merkez Onikişubat ilçesi Tekerek Mahallesi Piri Ahmetoğlu Sitesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.T.K. (23), 46 ADN 340 plakalı otomobil ile sitenin otoparkına girmeye çalışan Sultan Değirmenci'yi (22) silahla vurarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın kullandığı otomobilinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinden kaçan ve polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sultan'ın cenazesi ise otopsi işlemleri sonrasında 3 gün önce düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Babası 2 yıl önce vefat eden annesi ve biri engelli 3 kardeşiyle yaşayan Sultan için, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu taziye evindeki taziye düzenlendi. Taziyeye gelen Sultan'ın yakınları ise adalet istedi.

"Günlerdir herkes yıkılmış durumda"

Cinayete kurban giden Sultan'ın teyzesinin oğlu Fatih Sakınmaz, "Bu yaşanan olayın son olmasını istiyoruz. Bir daha hiçbir kadının şiddet görmemesini, öldürülmemesini istiyoruz. Bunun için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını ve bu suçu işleyen canilerin en ağır cezayı almasını yetkililerden özellikle talep ediyoruz. Burada insanların halini görüyorsunuz. Günlerdir herkes yıkılmış durumda. 22 yaşında, gencecik bir kız evinden işine, işinden evine giderken hayattan koparıldı. Annesinin bundan sonra nasıl yaşayacağı, kardeşlerinin nasıl ayakta kalacağı hepimizin ortak sorusu. Bu evladımız defalarca adliyeye giderek şikayetçi oldu. Tehdit edildi, darbedildi. Bekçiler tarafından şüphelinin elinden alınmasına rağmen, gerekli işlemler yapılmadı. Ne uzaklaştırma kararı çıktı ne de tutuklama oldu. Bugün bir can toprak altında" diye konuştu.

"Bu acı Sultan ile son olsun"

Olay günü şüphelinin uyuşturucu ve alkol etkisi altında olduğunu, kanında yüksek oranda bu maddelerin tespit edildiğini ileri süren Sakınmaz, "Yanında bulunan kişilerin ise denetimli serbestlikle bırakıldığını öğrendik. Bu durum bizi derinden yaraladı. O insanlar da bu suça ortaktır. Bu cinayete tanıklık ettiler. Şüpheliyi oraya getiren, yanında bulunan herkesin cezalandırılmasını istiyoruz. Denetimli serbestlik istemiyoruz. Çünkü yarın bu kişilerle trafikte, sokakta, hayatın içinde karşılaşabiliriz. Aynı acıyı başka ailelerin yaşamasını istemiyoruz. Bu acı Sultan Değirmenci ile son olsun" diye konuştu.

Ailenin yakınlarından Hasan İrget ise, şüphelinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söyledi. Sultan'ın dayısının oğlu Mehmet Çanga da, "Böyle bir olayın olmasını istemezdik ama oldu gerekenin yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Akrabası Abdullah Çanga da, "Bu kız sadece bizim değil sizlerin de kızıdır. Sesimizi yükseltilmesini istiyoruz devletimizin de gerekeni yapmasını bekliyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ