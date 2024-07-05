Kahramanmaraş'ta freni patlayan beton mikseri bir evin duvarına çarparak devrildi, sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Nurhak ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre C.K. yönetimindeki beton mikseri, frenin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarpıp devrildi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ