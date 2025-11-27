Haberler

Kahramanmaraş'ta Feci Kaza: Uzman Çavuş ve Hamile Eşi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobilin kayalıklara çarpması sonucu 28 yaşındaki Uzman Çavuş Ramazan Daylak ve hamile eşi Elmas Dalyak hayatını kaybetti. Kaza, Nurhak- Elbistan kara yolunda meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobilin kayalıklara çarptığı sürücü uzman çavuşun hayatını kaybettiği kazada, 6 aylık hamile olan eşi de hayatını kaybetti.

Kaza, Nurhak- Elbistan kara yolu Özcanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Daylak'ın (28) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak kayalıklara çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile hamile olan eşi Elmas Dalyak yaralandı. Yaralı eşi, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yaptığı öğrenilen Uzman Çavuş Ramazan Daylak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Daylak'ın hamile olan eşi de gece boyunca yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hamile eşin 6 aylık bebeğinin de kurtarılamadığı öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş için Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin memleketi Kayseri'ye gönderileceği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
