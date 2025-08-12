Kağızman'da Jandarma'dan Siber Farkındalık Eğitimi

Kağızman'da Jandarma'dan Siber Farkındalık Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Kağızman ilçesinde jandarma ekipleri, 84 vatandaşa siber farkındalık eğitimi vererek oltalama dolandırıcılığı, yasadışı bahis ve sosyal medya kullanımı gibi konularda bilgilendirdi.

Kağızman'da jandarma ekipleri, vatandaşlara yönelik siber farkındalık eğitimi verdi.

Kars'ın Kağızman ilçesi Akdam köyünde İl Jandarma Komutanlığı'nca 84 vatandaşa yönelik, "Siber Farkındalık, Oltalama Dolandırıcılık olayları, Yasadışı Bahis, Sosyal Medya kullanımında dikkat edilecek hususlar, Bankacılık Ödeme Sistemlerinde dolandırıcılık ve Bölgesel tarım ve hayvancılık aletleri dolandırıcılığı" konularında bilgilendirdi.

Jandarma ekipleri ayrıca vatandaşlardan şüpheli bir durumla karşılaştıkları anda hemen kendileriyle bağlantı kurmalarını istedi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca bu tür eğitimlerin devam edeceği öğrenildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir" denildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'nin genç firması Konil Kağıt konkordato ilan etti

İflas kervanına bir firma daha katıldı! Tonlarca üretim yapıyordu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale'de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi

Villalar küle döndü! Sabahın ilk ışıkları bilançoyu ortaya çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.