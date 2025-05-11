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Kağıthane'de minibüs yayaların arasına daldı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

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İstanbul Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, yayaların arasına daldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaşanan kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kağıthane'de sürücüsü Osman K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 LAA 224 plakalı minibüs, kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Freni boşalan minibüs, park halindeki 34 HMS 673 plakalı otomobile çarparak durdu.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde kaldırımda yaya olarak bulunan Elif Ö.,(44), Ayşegül S.(52) ve H.Ç.Ö.'nün(9) ağır yaralandıkları, Mesut Kılıç'ın(51) ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araç sürücüsü Osman K.'de yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kağıthane'de minibüs yayaların arasına daldı: 1 ölü, 3 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden Mesut Kılıç'ın cenazesi ise polis ekiplerinin bölgedeki incelemelerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kağıthane'de minibüs yayaların arasına daldı: 1 ölü, 3 yaralı

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler, yoğun trafikte hızla gelen servis aracının kaldırıma dalarak yayalara çarptığı anlar yer alıyor.

Kağıthane'de minibüs yayaların arasına daldı: 1 ölü, 3 ağır yaralı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Ekrem iceri girmese sucu yuklerdik simdi.ciksada yorum yapabilsek.

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

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