Haberler

Kağıthane'de kaybolan 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay ormanlıkta ölü bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Kağıthane'de eşiyle tartıştıktan sonra kaybolan Bedriye Karaçay'ın cenazesi Sarıyer'de ormanlık alanda bulundu. Eşi V.K. ve ağabeyi G.G. gözaltına alındı; V.K. cinayeti itiraf etti. Komşular adalet talep ediyor.

İstanbul Kağıthane'de, eşiyle tartıştıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve günler sonra Sarıyer'deki ormanlık alanda cansız bedeni bulunan 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay'ın cenazesi, evinin önüne getirildi. Komşuları, genç kadını gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlarken, olayla ilgili de çeşitli iddialarda bulundular.

Olay, 21 Temmuz Salı günü saat 20.30 sıralarında Kağıthane Güzeldere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle tartışan 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay (27), cadde üzerinde bir taksiye bindikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. İz süren polis ekipleri, Sarıyer Ayazağa Yeşiltepe mevkiindeki ormanlık alanda geniş çaplı arama yaptı. Yapılan aramada genç kadının cansız bedenine ulaşıldı. Olayın ardından polis ekipleri kadının eşi V.K. (30) ile ağabeyi G.G.'yi (40) gözaltına aldı. İddiaya göre, olayın ardından V.K. ile ağabeyi G.G., Bedriye Karaçay'ın kaybolduğunu belirterek polise kayıp başvurusunda da bulundu. V.K.'nin emniyette ise cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Karaçay, ikindi namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığına defnedildi.

Cenazesi evinin önüne getirildi

Genç kadının cenazesi, işlemlerinin ardından Kağıthane'deki evinin önüne getirildi. Karaçay'ın komşuları ve yakınları burada toplanarak gözyaşları içinde ağıtlar yaktı. Komşuları, genç kadının ölümünün aydınlatılmasını ve sorumluların adalet önünde hesap vermesini istedi.

Sema Karasaban, talihsiz kadının yengesi olduğunu belirterek, "Bundan 6 gün önce kocasıyla kavga yapıyor, karşıdan taksiye binip kaçtı diyor ama yalan. Kaçmamış evde tutmuş. Artık ne yaptıysa 3 gün piyasaya çıkmadı. Kocası da gitti, kocası da kayıp. Kocası Ayazağı'na getirmiş diye duyduk" dedi.

"Bunların hepsi planlı oldu"

Başka bir komşu ise olayla ilgili olarak, "Ablası var, A. diye. Biz burada bağırıyoruz, ağlıyoruz. Ablası bunların hepsini kardeşine yetiştiriyor. Halı kanlıymış, yıkamışlar, kurutmuşlar. O ablası yıkadı. Bunların hepsi planlı oldu. Bir de geliyor, 'nerede' falan diyor. Biz adalet istiyoruz. A. da V. de senelerce yatsın" ifadelerini kullandı.

Başka bir vatandaş ise, "Yakalanmasını ve ceza çekmesini istiyorum. Onun da parmağı var. Dayısının çamaşırlarını yıkadı" iddiasında bulundu.

"Biliyordu ama bilmiyormuş gibi davrandı"

Bir diğer vatandaş da A. adlı kişinin olaydan haberdar olduğunu öne sürerek, "A. denilen şahıs, bizimle birlikte ölen kişiyi de aradı. Bilmesine rağmen bilmiyor gibi yaptı. Aslında kardeşinin ne yaptığını biliyordu, bilmiyormuş gibi davrandı" dedi.

Bedriye Karaçay'ın komşuları, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve sorumluların tespit edilerek cezalandırılmasını isterken, talihsiz kadın evinin önünden son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu

Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu
Gurur dolu anlar! İstiklal Marşı'nı gözyaşları içinde okudu

Kupa törenine damga vuran anlar
Pakistan duyurdu! ABD ve İran'dan dikkat çeken ateşkes adımı

Pakistan duyurdu! Dünyanın beklediği haber sonunda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 çocuk annesi Bedriye’nin katil zanlısı eşi çıktı: Boğup taksiyle ormana taşımış

Öldürdü, kayıp ihbarında bulundu! Oyunu HTS kayıtları bozdu
Mehmet Akif Üstündağ: Burada bitmedi, bizim hayallerimiz var

Şampiyonluk gelir gelmez yeni hedefi belirledi

Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor

Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor
İran'dan Ukrayna'ya tehdit: Akılsızca eylem cevapsız kalmayacak

ABD bitti, Ukrayna başladı: İran'ın mesajı net
CHP Düzce İl Binasında yeni yönetim kapıyı tekmeyle kırarak içeri girdi

Baba ocağına böyle girdi! Bir de kaydettirdi

Tek başına bir takım! Vargas, Brezilya'nın kabusu oldu

Tek başına bir takım! Koca ülkenin korkulu rüyası oldu
Yeni telefon alacaklar için kötü haber! Çip fiyatlarına zam yolda

Telefon almayı düşünüyorsanız elinizi çabuk tutun! Kötü haber geldi