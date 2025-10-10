Kafe ve restoranlarda taksimetre dönemi mi başlıyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Restoran ve kafelerde taksimetre döneminin başladığına yönelik iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Müşterilere 30 dakikada bir yeni sipariş verme ve sipariş vermeyen müşterilerin hesabına '50 TL' masa ücreti eklendiği gibi maddeleri içeren uygulamaya yönelik haberler bazı basın yayın organlarında da geniş yer buldu.

"TAKSİMETRE "İDDİASINA YALANLAMA

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlıyor" ve "oturma süresine göre ücret alınacak" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

"BÖYLE BİR ÇALIŞMA BULUNMAMAKTADIR"

DMM'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi; "Ticaret Bakanlığınca restoran, kafe veya benzeri işletmelerde müşterilerin oturma süresine göre ücretlendirilmesine yönelik 6502 sayılı Kanununun Fiyat Etiketi başlıklı 54. Maddesi ve Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde herhangi bir düzenleme, çalışma ya da uygulama bulunmamaktadır.

Vatandaşlarımızın, bu tür asılsız haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgiye ulaşmak için resmî kurumların açıklamalarını takip etmeleri önemle rica olunur."