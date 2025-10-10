Haberler

Kafe ve restoranlarda taksimetre dönemi mi başlıyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Kafe ve restoranlarda taksimetre dönemi mi başlıyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Restoran ve kafelerde taksimetre döneminin başladığı, işletmeye gelen müşterilerin masalarına 30 dakikada bir yeni sipariş vermesinin şart tutulduğu iddiası kamuoyunda infiale neden oldu. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten İletişim Başkanlığı "Bu konuda herhangi bir düzenleme, çalışma ya da uygulama bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.

Restoran ve kafelerde taksimetre döneminin başladığına yönelik iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Müşterilere 30 dakikada bir yeni sipariş verme ve sipariş vermeyen müşterilerin hesabına '50 TL' masa ücreti eklendiği gibi maddeleri içeren uygulamaya yönelik haberler bazı basın yayın organlarında da geniş yer buldu.

"TAKSİMETRE "İDDİASINA YALANLAMA

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlıyor" ve "oturma süresine göre ücret alınacak" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

"BÖYLE BİR ÇALIŞMA BULUNMAMAKTADIR"

DMM'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi; "Ticaret Bakanlığınca restoran, kafe veya benzeri işletmelerde müşterilerin oturma süresine göre ücretlendirilmesine yönelik 6502 sayılı Kanununun Fiyat Etiketi başlıklı 54. Maddesi ve Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde herhangi bir düzenleme, çalışma ya da uygulama bulunmamaktadır.

Vatandaşlarımızın, bu tür asılsız haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgiye ulaşmak için resmî kurumların açıklamalarını takip etmeleri önemle rica olunur."

Kafe ve restoranlarda taksimetre dönemi mi başlıyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Kafe ve restoranlarda taksimetre dönemi mi başlıyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Yorumlar (1)

Mutlu SÜTÇÜ:

AKP MİLLETİN HİZMETKARI OLDUĞUNU SEÇİMDEN SEÇİME HATIRLIYOR VE SONRASINI UNUTUYOR. AYRICA KENDİSİNİ ÜLKENİN SAHİBİ GİBİ GÖRÜYOR VE DAVRANIYOR. MİLLETİDE KÖLE SANIYOR. NE YAPACAĞIZ BİLİYORMUSUNUZ BU ÜLKEYİ SADECE AKILSIZ ELLERLE YÖNETİLEMEYECEĞİNİ SEÇİMLERDE BU SEFER MİLLET OLARAK ÜLKENİN SAHİBİ OLARAK HATIRLATACAĞIZ.

