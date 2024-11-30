Samsun'da tost kavgası! Kafe sahibi, kahvehaneye pompalıyla saldırdı

Samsun'da bir kafe sahibi, kendi iş yerine yakın bir noktada bulunan kahvehaneye silahlı saldırı düzenledi. 2 kişinin yaralandığı olayın, kafe sahibinin kahvehanenin tost satmasına öfkelendiği için meydana geldiği öğrenildi.

TOST SATILMASINA ÖFKELENDİ, POMPALI TÜFEKLE SALDIRDI

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Osmaniye Caddesi'nde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafe işleten Sercan D.(43), yaptığı tostları iş yerine yakın yerde bulunan Cengiz K.ye ait kahvehanedeki müşterilere de satmaya başladı. Kahveci Cengiz K. kendi müşterilerinin sürekli olarak kafeden tost sipariş etmesi üzerine kahvehaneye tost makinesi alıp kendisi de tost yapıp satmaya başladı. Bu duruma öfkelenen kafe sahibi Sercan D., motosiklet ile kahvehanenin önüne gelip pompalı tüfekle kahvehanenin camlarına doğru 2 el ateş açarak silahlı saldırı düzenleyip kaçtı.

KAHVEHANEDEKİ 2 MÜŞTERİ YARALANDI

Silahlı saldırıda kırılan camlar içeride müşteri olarak bulunan Aydemir K.ve Seyfullah T.'nin yüzüne isabet ederek her ikisini de yaraladı. Yaralılar ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Silahlı saldırgan Sercan D. motosikleti ile kaçtığı olay yerine geri gelip polisin çalışmasını izlerken İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı. Olay yerinde gözaltına alınan Sercan D., sorgulanmak üzere İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.