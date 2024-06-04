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Eski ev arkadaşını öldürüp kendisini ihbar etti

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Düzce'de anlaşamadıkları için evlerini ayırarak aynı apartmanda oturmaya devam eden iki kadın arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Arkadaşını öldüren kadın, daha sonra polisi arayarak kendisini ihbar etti. Polis ekipleri, kadını gözaltına alırken öldürülen kadının cansız bedenini ise morga kaldırdı.

Düzce'de iki eski ev arkadaşının tartışması kötü bitti. İki kadın arasında kavgaya dönüşen tartışma sonucunda komşusunu silahla vurarak öldüren kadın, kendisini polise ihbar etti.

ANLAŞMAZLIK SONUCU EVLERİNİ AYIRDILAR

Olay, Konuralp bölgesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde saat 18.15 sıralarında meydana geldi. Cezaevinde tanışan ve tahliye olduktan sonra aynı evde oturan S.B. ve Özlem Alcan adındaki iki kadın arasında henüz bilinmeyen nedenle husumet oluştu.

Eski ev arkadaşını öldürüp kendisini ihbar etti

Yaşanan anlaşmazlık nedeniyle evlerini ayırma kararı alan kadınlardan biri aynı apartmanda bir başka daireye taşındı. Zaman zaman karşılaştıklarında aralarında sözlü tartışmalar yaşanan S.B. ile Özlem Alcan arasında bugün akşam saatlerinde kavga çıktı. Gerginliğin ardından S.B., kendi evinde bulunan tabanca ile Özlem Alcan'a 4 el ateş açıp kaçtı. Bir süre sonra polis merkezine giden S.B., Özlem Alcan'ı tabancayla vurduğunu söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen emniyet ve sağlık ekipleri Özlem Alcan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken S.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cinayete kurban giden Özlem Alcan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eski ev arkadaşını öldürüp kendisini ihbar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Necmettin Erbakan Konuralp Kavga Düzce Olay 3.Sayfa Kadın Politika Güncel Haberler

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