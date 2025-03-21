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Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü

Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü
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ABD'nin Orlando kentinde bir kadın, uçağa alınmayan pudle cinsi köpeğini boğarak öldürdü ve cesedini çöp kutusuna attı. Köpeğin uçuşa kabul için gereken evrakları olmadığı anlaşıldığında, kadın uçuşunu kaçırmamak için bu korkunç kararı aldı. Olay, havalimanı yetkilileri tarafından polise bildirildi ve kadın, ağırlaştırılmış hayvan zulmü suçundan tutuklandı.

ABD'de bulunan Orlando Uluslararası Havalimanı'nda geçtiğimiz Aralık ayında şok eden bir olay yaşandı. 57 yaşındaki Alison Agatha Lawrence isimli kadın, gerekli belgeleri olmadığı için uçağa alınmayan beyaz pudle cinsi köpeğini havalimanının tuvaletinde boğarak öldürdü ve cesedini çöp kutusuna attı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Lawrence'ın köpeğiyle birlikte havalimanı içinde bavulunu çekerek ilerlediği görülüyor. Ancak köpeğin uçuşa kabul için gereken evraklara sahip olmadığı anlaşılınca, kadın uçuşunu kaçırmamak için korkunç bir karar aldı.

Lawrence, köpeğini bir arkadaşına veya aile üyesine emanet etmek yerine, onu tuvalete götürdü ve orada boğarak öldürdü. Daha sonra hayvanın cesedini çöp kutusuna attı. Ölen köpek, bir temizlik görevlisi tarafından çöpte bulundu.

Olay havalimanı yetkilileri tarafından Orlando Polisi'ne bildirildi ve Lawrence hakkında yakalama emri çıkarıldı. Kadın, ağırlaştırılmış hayvan zulmü suçundan tutuklandı. Mahkeme kayıtlarına göre, Lawrence cezaevine konuldu ancak 5.000 dolar kefalet ödeyerek kısa süre sonra serbest bırakıldı.

Komşuları, Lawrence'ın mahallede sık sık gezdirdiği beyaz bir pudle köpeğinin olduğunu hatırladıklarını, ancak son zamanlarda ne kadını ne de köpeği görmediklerini belirttiler. Olayı duyan komşular şok olduklarını ifade etti.

ABD'de küçük evcil hayvanlar, gerekli sağlık belgeleri ve uygun taşıma kafesleriyle uçak kabininde seyahat edebiliyor. Ancak Lawrence, bu gereklilikleri yerine getirmek yerine, sadık köpeğini acımasızca öldürmeyi tercih etti.

Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü

Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü

Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Köpek katili kadın ağırlaştırılmış hayvan zulmü suçundan, ağırlaştırılmış ceza alır inşallah.

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Haber YorumlarıQuake Damage:

Tavuk kesip yeseydi haber olmazdı.

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Haber YorumlarıTamer Kılıç:

Aslında köpek Abd de kutsal hayvan. Türkiye de sözde kurt ama kangal köpekleri kurtların neslini tüketti nerdeyse.

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Haber YorumlarıVeysel N:

birine verip tuvalete gidiyorum deseydi zaten sonra barınağa bırakırlardı

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