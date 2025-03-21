Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü

ABD'de bulunan Orlando Uluslararası Havalimanı'nda geçtiğimiz Aralık ayında şok eden bir olay yaşandı. 57 yaşındaki Alison Agatha Lawrence isimli kadın, gerekli belgeleri olmadığı için uçağa alınmayan beyaz pudle cinsi köpeğini havalimanının tuvaletinde boğarak öldürdü ve cesedini çöp kutusuna attı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Lawrence'ın köpeğiyle birlikte havalimanı içinde bavulunu çekerek ilerlediği görülüyor. Ancak köpeğin uçuşa kabul için gereken evraklara sahip olmadığı anlaşılınca, kadın uçuşunu kaçırmamak için korkunç bir karar aldı.

Lawrence, köpeğini bir arkadaşına veya aile üyesine emanet etmek yerine, onu tuvalete götürdü ve orada boğarak öldürdü. Daha sonra hayvanın cesedini çöp kutusuna attı. Ölen köpek, bir temizlik görevlisi tarafından çöpte bulundu.

Olay havalimanı yetkilileri tarafından Orlando Polisi'ne bildirildi ve Lawrence hakkında yakalama emri çıkarıldı. Kadın, ağırlaştırılmış hayvan zulmü suçundan tutuklandı. Mahkeme kayıtlarına göre, Lawrence cezaevine konuldu ancak 5.000 dolar kefalet ödeyerek kısa süre sonra serbest bırakıldı.

Komşuları, Lawrence'ın mahallede sık sık gezdirdiği beyaz bir pudle köpeğinin olduğunu hatırladıklarını, ancak son zamanlarda ne kadını ne de köpeği görmediklerini belirttiler. Olayı duyan komşular şok olduklarını ifade etti.

ABD'de küçük evcil hayvanlar, gerekli sağlık belgeleri ve uygun taşıma kafesleriyle uçak kabininde seyahat edebiliyor. Ancak Lawrence, bu gereklilikleri yerine getirmek yerine, sadık köpeğini acımasızca öldürmeyi tercih etti.