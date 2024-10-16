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Kadın ticareti suçundan tutuklu bulunan repçi Diddy, hapisten ilk paylaşımı yaptı

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Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs, cinsel insan ticareti suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra ilk kez sosyal medyada paylaşım yaptı. Rapçi, iki yaşındaki kızı Love'ın doğum gününü Instagram'dan kutladı. Bu paylaşım, Combs hakkındaki yeni cinsel saldırı iddialarının ortaya çıkmasından bir gün sonra geldi. Combs, cinsel insan ticareti ve çete suçlarıyla suçlanıyor ve 5 Mayıs 2025'te mahkemeye çıkacak. Son bir ayda çok sayıda yeni suçlama ortaya atıldı ve Combs'un itibarı büyük bir darbe aldı.

Ünlü rapçi Sean "Diddy" Combs, cinsel insan ticareti suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından ilk kez sosyal medyada paylaşım yaptı. Combs, iki yaşındaki kızı Love'ın doğum gününü Instagram'dan kutladı. Bu paylaşım, rapçi hakkında yeni cinsel saldırı iddialarının ortaya çıkmasından sadece bir gün sonra geldi.

Combs, şu anda Brooklyn'deki Metropolitan Tutukevi'nde bulunuyor ve iki kez kefalet talebi reddedildi. Cinsel insan ticareti ve çete suçlarıyla suçlanan rapçinin davası 5 Mayıs 2025'te başlayacak.

Son bir ayda Combs'a karşı çok sayıda yeni suçlama ortaya atıldı. En son açılan altı davada, iki kadın ve dört erkek Combs'u cinsel saldırı, tecavüz ve şiddetle suçluyor. İddialardan biri, Combs'un 16 yaşında bir erkeğe cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürüyor.

Bir başka davada, Combs'un New York'taki bir Macy's mağazasında bir erkek çalışana tecavüz ettiği iddia ediliyor. İddiaya göre Combs, rakip bir giyim markası için çalıştığı gerekçesiyle bu kişiye saldırdı.

Federal soruşturmacılar, Combs'un evlerine düzenledikleri baskınlarda, "freak-off" adı verilen partilerde kullanılmak üzere 1.000'den fazla şişe bebek yağı ele geçirdi. Bu partilerde konukların günlerce uyuşturucu etkisinde kaldığı ve sonrasında iyileşmek için damardan sıvı tedavisi gördüğü iddia ediliyor.

Bu gelişmeler, müzik ve eğlence endüstrisinde ciddi tartışmalara yol açarken, Combs'un kariyeri ve itibarı büyük bir darbe aldı.

Kadın ticareti suçundan tutuklu bulunan repçi Diddy, hapisten ilk paylaşımı yaptı

Kadın ticareti suçundan tutuklu bulunan repçi Diddy, hapisten ilk paylaşımı yaptı

Kadın ticareti suçundan tutuklu bulunan repçi Diddy, hapisten ilk paylaşımı yaptı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

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