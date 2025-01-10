Kadın polis, bir kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada silahını zorla almaya çalışan kişiyi öldürdü

Chicago'da yaşanan olayda, görev dışındaki bir kadın polis memuru, silahını almaya çalışan hırsızı önceden uyardıktan sonra vurarak öldürdü.

Olay 17 Ocak'ta şöyle gelişti: Dört kişi arasındaki bir kavgayı ayırmaya çalışan sivil giyimli polis memuru, kavgadan sonra 39 yaşındaki Leevon Smith'in silahını almaya çalışması üzerine "Seni öldürürüm" diye uyardı. İkili arasında yaşanan boğuşmada yere düşen çiftin arasında silah ateş aldı.

Şehrin Sivil Polis Denetleme Ofisi'nin yayınladığı görüntü ve ses kayıtlarında, polis memurunun ilk iki el ateş ettiği, yaralanan Smith'in "Vurdun beni, vurdun beni" diye bağırdığı duyuluyor. Memur üçüncü kez ateş ederken "Seni öldüreceğimi söylemiştim" diyor. Ağır yaralanan Smith ise "Özür dilerim, ölmek istemiyorum" diye yalvarıyor.

Polis raporlarına göre, Smith'in memur için gerçek bir tehdit oluşturduğu ve silahını almaya çalıştığı tespit edildi. Boğuşma sırasında memurun gözü üstünde kesik oluştu. Hastaneye kaldırılan Smith iki gün sonra hayatını kaybetti.

Geçen yıl Haziran ayında göreve başlayan memur, olay sonrası 30 gün idari izne çıkarıldı ve hakkında herhangi bir suç duyurusunda bulunulmadı. Ancak Smith'in ailesi, şehir yönetimi ve polis memuru aleyhine 10 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Smith, ölmeden önce soygun girişimi ve ağır yaralama suçlarından hakkında işlem başlatılmıştı.