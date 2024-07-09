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Kadın plaj görevlisi, denizden çıkmaları için uyardığı sekiz kadın tarafından darbedildi

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Kadınlar Plajı'nda görevli Özlem Ö., plajın kapanış saati nedeniyle yaptığı uyarılara rağmen yüzmeye devam eden sekiz kadın tarafından çıkan tartışmada darbedildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özlem Ö. hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da kadınlar plajında görev yapan Özlem Ö., plajın kapanış saatinde denizden çıkmasını söylediği sekiz kadın tarafından darbedildi. Yaralanan görevli hastanede tedavi altına alındı.

UYARILARI DİNLEMEYİP YÜZMEYE DEVAM ETTİLER

Olay, saat 18.00 sıralarında Hasanağa Kadınlar Plajı'nda meydana geldi. Saat 10.00 ile 18.00 arasında hizmet veren Kadınlar Plajı'nda görevli Özlem Ö., kapanış saati dolayısıyla plaja gelenlere uyarıda bulundu. Ancak uyarıları dikkate almayan sekiz kadın, yüzmeye devam etti.

SEKİZ KADIN, GÖREVLİYE SALDIRDI

Daha sonra Özlem Ö., kadınları bir kez daha uyarmak istediği sırada taraflar arasında tartışma çıktı. Yaşanan gerginlik sırasında kadınlar, tartıştıkları görevli Özlem Ö.'yü, darbetti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışırken, durumu polis ekiplerine bildirdi.

KADIN GÖREVLİ HASTANELİK OLDU

İhbar üzerine plaja polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Darp sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özlem Ö., olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Görevli Özlem Ö., kendisini darbeden kadınlardan şikayetçi oldu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gemlik Bursa Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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