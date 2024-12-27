Kadın müşteriyi kayda alıp 'Hiçbir şey giymemiş' notuyla paylaşan kuryeye tepki yağıyor

Antalya'da kuryelik yapan bir şahıs, sipariş götürdüğü bir kadını cep telefonu kamerasıyla kayda alıp sosyal medya hesabından paylaştı. Kadını giyiminden dolayı eleştiren kurye, paylaştığı videoya "Giydiği şey giydiği bölgeyi kapatmamış. İnsanların kapıyı böyle açması normal mi sizce?" notunu düştü.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Kısa sürede viral olan videodan dolayı birçok sosyal medya kullanıcısı kuryeyi yerden yere vurdu. Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;