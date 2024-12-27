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Kadın müşteriyi kayda alıp "Hiçbir şey giymemiş" notuyla paylaşan kuryeye tepki yağıyor

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Antalya'da bir kurye, kargo götürdüğü müşteriyi cep telefonuyla kayda alıp o anları da "Giydiği şey giydiği bölgeyi kapatmamış. İnsanların kapıyı böyle açması normal mi sizce?" notuyla sosyal medyada paylaştı.

Antalya'da kuryelik yapan bir şahıs, sipariş götürdüğü bir kadını cep telefonu kamerasıyla kayda alıp sosyal medya hesabından paylaştı. Kadını giyiminden dolayı eleştiren kurye, paylaştığı videoya "Giydiği şey giydiği bölgeyi kapatmamış. İnsanların kapıyı böyle açması normal mi sizce?" notunu düştü.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Kısa sürede viral olan videodan dolayı birçok sosyal medya kullanıcısı kuryeyi yerden yere vurdu. Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Senin bunu çekip herkesin göreceği yere atman normal mi?
  • Bayılıyorsunuz insanların hayatlarına karışmaya...
  • Bence senin kafanda kamera olması da hiç normal değil...
  • İnsanlar evinde istedikleri gibi giyerler.
  • Kayda alıp paylaşmak?
Kadın müşteriyi kayda alıp
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHalil Keskin:

haklısın kardeşim böylelerinin hayvandan farkı ne

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Haber Yorumlarıİsmail Gündoğar:

Tanımadığı birine çıplak kapı açmak normal ama kuryenin paylaşması anormal

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Haber YorumlarıNuri Sevinç:

kurye haklı

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