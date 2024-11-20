Üye Girişi
Haberler

Kadın çalışanların yanında çıplak dolaşan doktor meslekten men edildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de bir doktorun muayenehanesindeki güvenlik kamerası görüntüleri, tıp dünyasını sarsan bir skandalı ortaya çıkardı. Dr. David Diffine'in, üç kadının bulunduğu ortamda sergilediği uygunsuz davranışlar nedeniyle soruşturma başlatıldı. Blytheville'deki muayenehanede hasta odalarında ve resepsiyon alanında yaşanan olaylar kameralara yansırken, muayenehaneden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir doktorun muayenehanesindeki güvenlik kamerası görüntüleri, tıp dünyasında büyük yankı uyandıran bir skandalı gün yüzüne çıkardı. Dr. David Diffine'in, üç kadının bulunduğu ortamda sergilediği uygunsuz davranışlar, soruşturma başlatılmasına neden oldu.

KAIT-TV'nin bildirdiğine göre, Dr. Diffine'in Blytheville'deki muayenehanesinde hasta odalarına giriş çıkışları ve resepsiyon alanındaki uygunsuz davranışları kameralara yansıdı. Olayın ardından doktorun tıp lisansı geçtiğimiz ay askıya alındı.

Arkansas Tıp Vakfı yetkililerinden alınan bilgiye göre, doktorun sergilediği davranışlar "tıbbi bakım sınırlarını aşabilecek cinsel dürtü bozukluğuna" işaret ediyor.

Kendisini "naturist" olarak tanımlayan Dr. Diffine, soruşturma kapsamında "Biz çıplak bedeni ayıplamaz, cinselleştirmez veya olumsuz damgalamayız" şeklinde savunma yaptı. Ancak 2019 yılına ait görüntülerle ilgili bilgisi olmadığını iddia etti.

Doktorun geçmişte de benzer sorunlar yaşadığı ortaya çıktı. 2017 yılında ilaç reçeteleme konusunda kısa süreli bir askıya alma cezası alan Dr. Diffine'in, 2011 yılında Missouri'de benzer bir soruşturma nedeniyle üç yıl çalışmama taahhüdünde bulunduğu öğrenildi.

Olay hakkındaki soruşturma sürerken, muayenehaneden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kadın çalışanların yanında çıplak dolaşan doktor meslekten men edildi

Kadın çalışanların yanında çıplak dolaşan doktor meslekten men edildi

Kadın çalışanların yanında çıplak dolaşan doktor meslekten men edildi
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede

Bakan Yerlikaya, öfke patlaması yaşayan CHP'lilerin ortasında kaldı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiayı doğruladı: Herzog'a hava sahamızı kapattık

Erdoğan iddiayı doğruladı: Ona hava sahamızı kapattık

 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün başladı! Tutuklu sanıkların savunması alınıyor

Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! Tutuklu sanıkların savunması alınıyor
Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat'ın davasına bakan savcının yeri değişti

İmamoğlu ve Polat çiftinin davasına bakan savcı hakkında karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

A101 21 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 21 Kasım Perşembe A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? Masterchef'te 150 Bin liralık ödülü kim kazandı? Masterchef'te ödül oyunu kazananı kim? Sözleşmeli Öğretmenlik tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek? Masterchef 20 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? SON DAKİKA! Bütçe görüşmesinde neler yaşandı? (VİDEO İZLE) Asena kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Asena kaç yaşında, nereli? Asena biyografisi! Esra Erol programında Aleyna Demircioğlu ve Vedat Savga olayı nedir? Mehmet Öz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Trump'tan Dr. Mehmet Öz'e yeni görev! MERKEZ BANKASI Kasım ayı faiz beklentisi ne yönde? TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Ahmet Davutoğlu kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Ahmet Davutoğlu kaç yaşında, nereli? Ahmet Davutoğlu biyografisi! Hacer Foggo kimdir? Halk Tv konuğu Hacer Foggo kaç yaşında, nereli? Hacer Foggo biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.