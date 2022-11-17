Kadıköy'de kontrolden çıkan metrobüs, yolun karşısındaki duvara çarptı: 2 yaralı
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Kadıköy'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği metrobüs, yolun karşısındaki duvara çarpıp kaldırıma çıktı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken kazada 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
Kaza, Kadıköy'de Söğütlüçeşme metrobüs durağında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan ve içinde sadece sürücünün bulunduğu metrobüs, perondan dışarı fırlayarak otomobillerin geçiş yaptığı yolun karşısına geçip duvara çarptı.
2 KİŞİ YARALANDI
Metrobüsün çarptığı duvarın bir kısmı parçalanırken metrobüste de maddi hasar meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazaya ilişkin çalışmaları devam ediyor.
İşte ilk görüntüler;
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa