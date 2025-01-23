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Kadıköy'de sapkın parti yapan şüpheliler için istenen ceza

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İstanbul'da bir internet sitesi üzerinden cinsel içerikli videolar paylaşıp, Kadıköy'de sapkın parti düzenleme hazırlığında bulunan L.S. ve T.T. isimli şüphelilere yönelik soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında 11 yıla kadar hapis talep edilirken, duruşmanın 21 Nisan 2025 tarihinde görüleceği bildirildi.

İstanbul'da internette cinsel içerikli videolar paylaşıp, Kadıköy'de bir adreste yılbaşı öncesi sapkın parti düzenleme hazırlığı yapan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

CİNSEL İÇERİKLİ PARTİ İHBARI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir internet sitesi üzerinden cinsel içerikli videolar paylaşıldığını, Kadıköy'de cinsel içerikli partiler düzenleneceği ihbarı üzerine 28 Aralık 2024 tarihinde operasyon düzenledi.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞLAR

'Kinky Turkey' olarak adlandırılan etkinlikte iddianame tamamlandı. Düzenlenen iddianamede, etkinlikte BDSM ve cinsel fanteziler içeren faaliyetlerin gerçekleştirileceği, etkinliklerin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulduğu adres bilgisi paylaşılmamakla birlikte, etkinliğin konumunun yalnızca bilet satın alan ve rezervasyonu onaylanan katılımcılara verileceği ifade edildi. Etkinliği düzenleyen L.S ve T.T.'nin daha önce Beyoğlu'nda aynı etkinliği düzenledikleri belirlendiği ve haklarında işlem yapıldığı öğrenildi. Düzenlenen partiye, L.S ve T.T.'nin yanı sıra 23 kişinin katılımcı olduğu iddianamede yer aldı.

Kadıköy'de sapkın parti yapan şüpheliler için istenen ceza

ÇOK SAYIDA MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

İddianamede ele geçirilen materyallerin, Çeşitli BDSM ekipmanları, 1 adet titreşimli elektronik tasma, 2 adet bel ve sırt korsesi, 2 adet eldiven, 2 adet tasma zincir, 2 adet bel kemeri, 5 adet bağlama halatı, 1 adet boyunduruk, 2 adet bağlama zinciri, 1 adet oyun çarkı, 4 adet maske, 2 adet fantezi vücut aksesuarı ve cinsel içerikli materyallere el konulduğu yer aldı. İddianamede, şüphelilerin düzenledikleri partilerde alenen cinsel ilişkiye girerek teşhircilik yaptıkları, bu görüntüleri kaydettikleri ve bazı platformlar ile sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak müstehcen yayın üretimi ve satışı yaptıkları ifade edildi. Ayrıca, şüphelilerin bu organizasyonlarda şiddet içerikli ve doğal olmayan yollardan cinsel davranışlara zemin hazırladıkları belirtildi.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Şüpheliler L.S ve T.T. hakkında 'hayasızca hareketlerde bulunma, şiddet kullanarak hayvanlarla, ölmüş insan bedeni ile ilgili müstehcen yayın üretmek ve satmak' suçundan 6.5 yıldan 11 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Duruşma 21 Nisan 2025 tarihinde görülecek.

Kadıköy'de sapkın parti yapan şüpheliler için istenen ceza
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıA. Erol:

hep aynı suçlular hep aynı suçları işliyor... 300 suçu olan hala sokakta dolaşıyor... YANGIN oluyor, ANKARADAKİ yetkililer kesinlikle yargılanmıyor! DEPREM oluyor, ANKARADAKİ yetkililer kesinlikle yargılanmıyor! SEL oluyor, ANKARADAKİ yetkililer kesinlikle yargılanmıyor! GRİZU PATLAMASI oluyor, ANKARADAKİ yetkililer kesinlikle yargılanmıyor!

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

adamı vuran yaralayan serbest bırakılıyor adamlar felekten gece çalacak istenen cezaya bak adam öldürene bile o kadar ceza vermiyorlar orada ölen varsa zevkten kendi ölüyor cezasıda o kadar olmaz

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