Bağdat Caddesi'nde 5 katlı binada yangın! Alevler her yeri sardı

Güncelleme:
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 5 katlı iki blokta yangın çıktı. Kısa sürede binanın tamamını saran yangını söndürme çalışmaları için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Bağdat Caddesi'nde 5 katlı iki blokta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

İşte olay yerinden ilk görüntüler:

Ayrıntılar geliyor...

