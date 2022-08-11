'Kaçırıldı' diyen anne, kızını kendisi alıkoymuş Alanya'da, 4 yaşındaki kız çocuğunun kaçırıldığını iddia edip sosyal medyadan yardım isteyen yabancı uyruklu Y.P.'nin, velayeti eski eşinde olan kızını görüş izninden sonra alıkoyduğu ortaya çıktı. Şehir dışındaki baba Alanya'ya gelerek, çocuğunu alıp götürmüş. Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan yabancı uyruklu Y.P., sosyal medyadan 6 Ağustos'ta yaptığı paylaşımda, araç plakasıyla beraber 4 yaşındaki kız çocuğu E.P.'nin kaçırıldığını iddia ederek, yardım istedi. Y.P., paylaşımında, "2 gün önce bir kız çocuğu kaçırıldı. İsmi E., 4 yaşında, boy 120 santim ve Türkçe ile Felemenkçe konuşabiliyor. Lütfen bu tweet'i oldukça yayalım ve yardımcı olalım" dedi. EKİPLER HAREKETE GEÇTİ, OLAY ÇOK BAŞKA ÇIKTI Kısa sürede yüzlerce paylaşımla yayılan çağrının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü, harekete geçti. İnceleme başlatan polis ekipleri, detaylı çalışma ile olayın aslını ortaya çıkardı. KIZINI GERİ GÖTÜRMEYİNCE BABASI GELİP ALMIŞ Sosyal medyadan yardım çağrısı yapan Y.P.'nin, velayeti bir süre önce boşandığı F.P.'de olan kızını görüş izninde alarak geri getirmediği, şehir dışındaki babanın Alanya'ya gelip, çocuğunu alarak götürdüğü tespit edildi. İnceleme sonrası anne Y.P., polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadesinin ardından Y.P., serbest bırakıldı. 3. Sayfa Demirören Haber Ajansı / Engin Anak İnceleme Tragger Alanya 3. Sayfa Haberler

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