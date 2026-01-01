Haberler

Kabe'de tarihi yoğunluk: 12 milyonluk rekorun ardından yeni yılda insan seli

Kabe-i Muazzama, 20 Kasım ile 22 Aralık tarihleri arasında 12 milyona yakın umre ziyaretçisiyle tarihi bir rekora imza attı. Yeni yılın ilk saatlerinde yaşanan insan seli, kutsal mekanın kalabalığını artırdı. Suudi Arabistan yetkilileri, izdihamı önlemek için radikal kararlar almak zorunda kaldı.

Kutsal topraklar, son yılların en yoğun dönemini yaşıyor. 20 Kasım ile 22 Aralık tarihleri arasında 12 milyona yakın kişinin umre yaparak tarihi bir rekora imza atmasının ardından, yeni yılın ilk saatlerinde Kabe-i Muazzama ve çevresinde kelimenin tam anlamıyla bir "insan seli" yaşandı. Mescid-i Haram çevresindeki kalabalık, alınan tüm fiziksel önlemlere rağmen sınırları zorladı.

Suudi Arabistan yetkililerinden radikal kararlar

Meydana gelen olağanüstü yoğunluğu yönetebilmek adına Suudi Arabistan yetkilileri tarafından radikal kararlar alındı. Tavaf alanındaki (metaf) akışı hızlandırmak ve izdihamı önlemek amacıyla, normal şartlarda metaf alanının dış çeperinde bulunan namaz kılma bölümleri geçici olarak kaldırıldı. Bu alanların tamamen tavaf trafiğine açılmasına rağmen, kalabalığın yoğunluğu nedeniyle tavaf hızı yavaşladı ve alan tamamen doldu.

Mescid-i Haram tarihinde nadir görülen manzaralardan birine sahne oldu

Ziyaretçiler, kutsal mabedin sadece zemin katında değil, tüm katlarında ve avlularında adım atacak yer kalmadığını bildirdi. Bir ay gibi kısa bir sürede (Aralık 2025) 12 milyona yakın Umre yapılmasıyla oluşan bu büyük demografik hareketlilik, yılbaşı gecesi de umre ve tavaf ibadetiyle birleşince Mescid-i Haram tarihinde nadir görülen manzaralardan birine sahne oldu.

Güvenlik güçleri, barikatlar ve yönlendirme koridorları oluşturdu

Güvenlik güçleri ve saha görevlileri, metaf alanına giriş çıkışları kontrollü bir şekilde sağlamak için barikatlar ve yönlendirme koridorları oluşturdu. Yetkililer, namaz alanlarının tavafa dahil edilmesinin bir zorunluluk haline geldiğini belirterek, kutsal mekanı ziyaret edenlerin güvenliği için bu tür dinamik düzenlemelerin devam edebileceği mesajını verdi. - MEKKE

