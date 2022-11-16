Japonya'da annesi çöp atmaya çıkan çocuk 10. kattan düşerek öldü

Japonya'da annesi çöp atmak için dışarıya çıkan 4 yaşındaki bir çocuk 10. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Japonya'da annesi çöp atmak için dışarıya çıkan 4 yaşındaki bir çocuk 10. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Japonya'nın Aomori eyaletine bağlı Hachinohe kentinde annesiyle birlikte yaşayan 4 yaşındaki bir çocuk annesi çöp atmaya indiği sırada 10. kattan düştü. Geçtiğimiz Pazar gecesi yerel saatle 23: 00 sıralarında yaşanan olay, annenin çöpleri atmak için binanın giriş katında bulunan depolama alanına indiğı sırada yaşandı. Aynı saatlerde apartmanın önünde yatan bir çocuk olduğu ihbarını alan polis çok geçmeden olay yerine geldi. Hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin açıklama yapan polis, çocuğun odasından çıkıp balkondaki bir sandalyeye tırmanarak ve 124 cm yüksekliğindeki korkuluğun üzerinden aşağıya düşmesinin değerlendirildiğini açıkladı.

Olaya ilişkin detaylı soruşturma sürüyor. - TOKYO