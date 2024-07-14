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Jandarma sosyal medyadan video paylaşan hırsızları 'Yapıştır'dı

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Denizli'de çok sayıda suça karışan hırsızlık şüphelilerini sosyal medyadan paylaştıkları video yakalattı

Jandarma sosyal medyadan video paylaşan hırsızları 'Yapıştır'dı

Çok sayıda suça karışan hırsızlık şüphelilerini sosyal medyadan paylaştıkları video yakalattı

DENİZLİ - Denizli'de çok sayıda römork, motosiklet ve kablo hırsızlığı suçuna karışan iki şüpheli, kendi ayaklarına sıktı. Sosyal medyadan "Yapıştır" etiketiyle video paylaşan şüpheliler, jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca hırsızlık olayları ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş yaklaşık 8 yıl ve 18 yıl hapis cezası bulunan 20 yaşındaki Turgut K. ile 18 yaşındaki Polat C.'nin 8 farklı hırsızlık olayına karıştığı belirledi. Hırsızlık yaptıktan sonra sosyal medya hesaplarından "Yapıştır" etiketiyle video paylaşan şüphelilerin izini süren jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), başlatılan teknik ve fiziki takip sonucunda iki şüpheliyi, Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ile müşterek yaptığı operasyonda yakalayarak gözaltına aldı.

Römork, motosiklet ve kablo hırsızlığı olaylarına karışan şüphelilerin yapılan GBT sorgusunda Turgut K.'nın 47, Polat C.'nin ise 19 ayrı suç kaydının daha olduğu ortaya çıktı. Jandarmadaki sorgularının ardından Denizli Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evinde gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sosyal Medya Jandarma Denizli Güvenlik Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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