İzmir gündem haberi: İzmir'de Tarkan konseri öncesi çöken platformda incelemeler gerçekleştirildi
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İzmir gündem haberi: İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde sanatçı Tarkan'ın vereceği konser öncesi hazırlanan dev platformun çökmesinin ardından, ekiplerce gece boyunca incelemeler gerçekleştirildi.
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde sanatçı Tarkan'ın vereceği konser öncesi hazırlanan dev platformun çökmesinin ardından, ekiplerce gece boyunca incelemeler gerçekleştirildi. Gün içinde yapılacak son incelemelerin tamamlanmasının ardından platform enkazını kaldırmak için çalışmaların başlatılması bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa